Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Марк Дакаскос наградил спортсменов на фестивале боевых искусств в Калмыкии

Международный фестиваль боевых искусств «Гармония силы и духа» состоялся на стадионе «Уралан» в Элисте в рамках III Международного форума «Буддийский мир в новом тысячелетии».

Источник: Спортс"

Участников и гостей фестиваля приветствовал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица на саблях Софья Великая.

Перед гостями форума выступили ведущие спортсмены из России и мира, мастера боевых искусств. В числе представленных видов на зрелищных выступлениях — кикбоксинг, каратэ киокусинкай, вовинам вьет во дао, тхэквондо, калмыцкая борьба, бирманский бокс, ушу. Гвоздем программы стало выступление монахов Шаолиня.

Специальным гостем фестиваля боевых искусств стал голливудский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, который и вручил спортсменам памятные кубки.