Генич о Маврине: «Барко не бьют что ли? Бьют, но он встает и бежит. А Вася постоянно лежит. Поэтому я и сказал, что его били, бьют и будут бить»

"Бьют тех, кто самый опасный, кто больше всего с мячом. Сколько игроков в РПЛ бьют? Барко не бьют что ли? Бьют, но он встает и бежит. А Вася постоянно лежит. Это футбольная хитрость, так как он постоянно видит, что соперник давит, ложится, а арбитр останавливает игру. Пауза выбивает из ритма.