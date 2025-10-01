Ангелина Мельникова: «Разозлилась на себя после падения с бревна. Третье падение за два дня — это перебор»

Я рада финальному результату. Сегодня мы все были тяжелыми. Вчера мы все летали, а сегодня были приземленными. Наверно, мне помогает опыт. Я умею в таком тяжелом состоянии распределить силы и подойти к снаряду, сделать свою программу. Девочки пока не справляются. На всех снарядах сегодня было всем тяжеловато", — сказала Мельникова.