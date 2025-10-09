Тухель о невызове Беллингема, Фодена: «Англия приедет на ЧМ как андердог, потому что не побеждала много лет. Мы должны быть едины. Мы не коллекционируем таланты, а строим команду»

"Мы приедем как андердоги, потому что много десятилетий не выигрывали и будем встречаться с командами, которые побеждали много раз. Так что мы должны приехать как единая команда, иначе шансов у нас не будет.
Я недавно смотрел документальный фильм про «Нью-Ингленд Пэтриотс» и видел фразу: «Мы не коллекционируем самых талантливых игроков, мы строим команду».
Я полностью согласен, и мы тоже стараемся делать именно так. Трофеи завоевывает команда, а не кто-то один. Мы берем парней, которые дают сплоченность и согласованность, необходимые для создания лучшей команды. Потому что мы должны приехать туда как лучшая команда", — сказал главный тренер сборной Англии.