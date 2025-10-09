Ричмонд
Дегтярев провел встречу с главами федераций легкой атлетики, водных видов и гимнастики России: «Обсуждали программу подготовки к ОИ-2028 в Лос-Анджелесе»

"В Минспорте собрал руководителей ключевых федераций по летним видам спорта.

С президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым, президентом Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым — все они входят в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и являются вице-президентами ОКР — обсуждали программу подготовки сборных команд России к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Всего по видам спорта, которые представляют эти три федерации, на ОИ-2028 будет разыграно 122 комплекта медалей.

Отдельно остановились на международной повестке и вопросе восстановления прав наших спортсменов. Эту работу курирует статс-секретарь — заместитель Министра спорта, вице-президент ОКР Александр Никитин.

На совещании отметили и недавние успехи наших пловцов, синхронистов, прыгунов в воду на мировой арене, а также возвращение российских гимнастов на международные турниры", — написал в своем телеграм-канале министр спорта России и глава ОКР Дегтярев.