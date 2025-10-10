Паралимпийский чемпион Сафронов: «Не слышал даже разговоров о нашем восстановлении среди иностранцев. Внутри же команды была сильная радость»

— Да. Помню, я проснулся, прочитал новость и поехал на разминку. В автобусе с ребятами обсуждали это событие. Все обрадовались, что у нас будет флаг. Но потом сообщили, что на этих соревнованиях мы пока в нейтральном статусе, так как все задекларировано. Быстро все переделать не получится.