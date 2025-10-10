Грузинские штангисты Давитадзе и Гиорбелидзе дисквалифицированы за допинг

Оба спортсмена дисквалифицированы на четыре года. Давитадзе сможет вернуться в спорт не ранее 29 сентября 2029-го, а Гиорбелидзе, ранее отбывший несколько месяцев во временном отстранении, — не ранее 3 сентября 2028-го.