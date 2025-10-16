Станос — Егорову: «Я сюда приехал, чтобы с тобой пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли?»

Вы же пели, что лиге надо помогать с контентом, что вы будете приходить, что-то делать. Что-то я тебя не вижу. Какого ### ты на тренировке, а я что? Я тоже у нас в Lit Energy схемы составляю. Но я сюда приехал, чтобы с тобой, #####, пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли? Это не вкид. Просто задаю вопрос: почему вы сами ####### на то, что лига не делает контент, а вас обоих нет?