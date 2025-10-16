Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хочу делать что-либо в половину силы и продолжать ради продолжения». Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026

Французский биатлонист — пятикратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках.

Источник: Спортс"

"Не знаю, чем буду заниматься после Олимпиады. Я много думал об этом в межсезонье. Честно говоря, все будет зависеть от того, как будут складываться гонки зимой, насколько я буду энергичен, почувствую ли усталость в какой-то момент.

Если получится завоевать олимпийский титул, то мне не нужно будет забегать далеко вперед и форсировать события. Я открыт ко всему — к новым проектам, продолжению карьеры либо завершению.

Для подготовки в биатлоне нужно много силы воли и вовлеченности, а я не хочу делать что-либо в половину силы. Речь не идет о продолжении ради продолжения.

Верю в красивые истории. Очень хотелось бы блеснуть на Олимпиаде, потому что мне не хватает личной медали. Это то, чем я мог бы по-настоящему гордиться в своей карьере. Командные медали для меня тоже являются целью, ведь наша мужская сборная выделяется стабильностью и результатами. И я действительно хочу быть частью этой команды", — сказал Жаклен.