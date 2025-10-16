Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян

Ранее юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

"К сожалению, от этого никому не легче. Поезд ушел, задача по недопуску российских и белорусских спортсменов до соревнований у них выполнена. Это решение по недопуску они приняли три года назад.

Много времени было потеряно для наших спортсменов, и это не вернуть. В лучшем случае, остается надеяться, что в ETTU сделают выводы. Но вот в будущем точно все должно наладиться, вся Россия в это верит", — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе.