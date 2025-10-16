«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян

"К сожалению, от этого никому не легче. Поезд ушел, задача по недопуску российских и белорусских спортсменов до соревнований у них выполнена. Это решение по недопуску они приняли три года назад.
Много времени было потеряно для наших спортсменов, и это не вернуть. В лучшем случае, остается надеяться, что в ETTU сделают выводы. Но вот в будущем точно все должно наладиться, вся Россия в это верит", — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.
«Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе.