Николай Заварухин: «Рид Буше будет отсутствовать около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно — не хотел бы афишировать»

В пятницу «Автомобилист» в овертайме обыграл «Сочи» со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

— У «Автомобилиста» шайбы забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Как оцениваете их физическое состояние и игру в целом?

— Они провели только второй матч. Первая была не совсем удачная, сегодня получилось получше, набирают форму. Мы знаем, как они могут играть. Думаю, дальше наберут кондиции.

— На какой срок выбыл Буше?

— Думаю, Рид будет отсутствовать где‑то около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно — не хотел бы афишировать, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.