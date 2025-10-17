Ричмонд
Крикунов о Хомченко: «Игроки “Автомобилиста” травмировали голкипера, а судьи даже 2 минуты не дали. Там был чистый удар ногами. Он выбыл недели на три, похоже»

В пятницу «Сочи» проиграл «Автомобилисту» в овертайме со счетом 2:3. Хомченко покинул лед в начале второго периода.

Источник: Спортс"

— Играли неплохо, ребята молодцы, сражались. К сожалению, защитники пропустили два удара по нашему вратарю. Нельзя этого делать.

[Игроки «Автомобилиста»] травмировали голкипера, а судьи даже две минуты штрафа не дали. Там был чистый удар ногами.

Два периода хорошо играли, в третьем удаления немного подломили нас. Но хорошо, что выстояли и взяли очко. Счет 2:2 был закономерен. В овертайме же допустили досадную ошибку. К сожалению, не успели разобраться, все было очень быстро.

— Как самочувствие Хомченко?

— Пока точно сказать не можем, но, похоже, что он выбыл недели на три, — сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

«Сочи» проиграл 5-й матч подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе.