Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если FIS допустит россиян

«Но очень тяжело решиться на бойкот, когда это твоя последняя Олимпиада и ты стремился к ней столько лет. Мы, спортсмены, должны поговорить друг с другом о том, как к этому относиться. Лучше всего принять общее решение. Но я надеюсь, что нам не придется рассматривать этот вопрос», — добавил Крюгер.