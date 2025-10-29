Рэпер Флейвор Флейв назначен официальным спонсором и промоутером сборной США по бобслею и скелетону

66‑летний рэпер в минувшие выходные принял участие в соревнованиях по бобслею и скелетону в Олимпийском парке штата Юта. В одном из заездов на скелетоне он развил скорость 106 км/ч. Также музыкант проехал по профессиональным трассам в бобе для бобслея. В свою очередь, Флейв пригласил спортсменов на свои выступления в США.