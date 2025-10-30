Федор Конюхов примет участие в форуме «Россия — спортивная держава»

«Международный спортивный форум “Россия — спортивная держава” в Самаре станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов всестороннего развития спорта в стране, но и рабочим инструментом, направленным на решение и постановку новых задач для достижения национальных целей развития России. Представленная деловая программа отражает в себе приоритеты для дальнейшего успешного развития отрасли, налаживания диалога на международном уровне и укрепления позиций России в качестве спортивной державы», — заявил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков.