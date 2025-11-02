Ричмонд
Вероника Степанова: «Предлагаю прекратить зарывать голову в искусственный снег и решительно отодвинуть лыжный соревновательный сезон на 2−3 недели»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что начинать этапы Кубка России нужно позднее из-за изменений климата.

Источник: Спортс"

"Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще ±1985 год, и поменять все расписание лыжных соревнований? В мире, у нас — везде. 40 лет назад, я так понимаю, тренироваться и даже соревноваться можно было в ноябре чуть ли не по всей Европе. На естественном снегу — другого не было. Климат раньше был совершенно другим!

Чтобы прилично выступать в начале сезона лыжник уровня сборной должен встать на снег примерно за месяц до первого старта: вспоминать движения, разгоняться. Пару последних недель перед стартом — в том месте, где сами соревнования будут проходить.

Сейчас мы готовимся в горах на высоте 1850 м — на круге меньше трех километров, под дождем. На 100% искусственном снегу. Снега нет ни в Кировске (1-й этап Кубка России), ни в Руке (1-й этап Кубка мира). Снега нет нигде, кроме Алдана и Семинского перевала. Но соревнования зимой там проводить нельзя, и никто и не пытается.

Предлагаю прекратить зарывать голову в (искусственный) снег и решительно отодвинуть весь лыжный соревновательный сезон на 2−3 недели. Первые гонки — в середине декабря. Но бегать при этом до конца апреля — полно мест, где снега еще много в это время", — написала Степанова в телеграм-канале.