Вероника Степанова: «Предлагаю прекратить зарывать голову в искусственный снег и решительно отодвинуть лыжный соревновательный сезон на 2−3 недели»

"Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще ±1985 год, и поменять все расписание лыжных соревнований? В мире, у нас — везде. 40 лет назад, я так понимаю, тренироваться и даже соревноваться можно было в ноябре чуть ли не по всей Европе. На естественном снегу — другого не было. Климат раньше был совершенно другим!