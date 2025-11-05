Президент Федерации бобслея России Пегов: «Международная федерация направила нам письмо, в котором обозначены критерии нейтрального статуса»

"Международная федерация бобслея и скелетона направила в адрес нашей федерации официальное письмо, в котором были обозначены критерии присвоения нейтрального статуса российским бобслеистам и скелетонистам.
Они практически ничем не отличаются от тех критериев, которые предъявляют к россиянам и белорусам другие международные спортивные федерации. Федерация бобслея России уже приступила к формированию списка спортсменов и тренеров, которые будут претендовать на нейтральный статус.
Мы также намерены провести переговоры с IBSF по поводу снижения стоимости проверки одной поданной заявки, объявленную нам сумму мы считаем чрезмерной. Находимся в контакте с международной федерацией", — сказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.