Мандзела: Африка видит в РФ великую спортивную державу и важного партнера

Мандзела сообщил, что за последний год Африканский центр совместно со спортивными федерациями и академиями России реализовал десятки проектов. «Конголезская сборная по художественной гимнастике впервые участвовала в фестивале “Алина” и прошла месячную стажировку в России, — сказал он. — Сита Давина получила право на бесплатное обучение в Академии Алины Кабаевой и сейчас проходит четвертые сборы в академии “Небесная грация” в Сириусе перед международным турниром в Пекине. В Республике Конго проведены два национальных турнира по художественной гимнастике в честь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. За год число гимнасток выросло в пять раз, а в Браззавиле и Пуэнт-Нуаре открылись три новых клуба. Сборные Конго по дзюдо и самбо прошли стажировки в Сочи и Армавире. По итогам две спортсменки завоевали бронзовые медали на Африканских школьных играх в Каире. Конголезские спортсмены выступили на турнире “Удар на силу” в Московской области, посвященном подвигам российских военнослужащих в зоне СВО».