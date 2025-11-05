Ричмонд
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта

Самарская область заключила шесть соглашений о развитии различных видов спорта.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 5 ноя — РИА Новости. Самарская область на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» заключила шесть соглашений с различными организациями и спортивными федерациями о развитии и популяризации спорта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

«Глава региона (Вячеслав Федорищев — ред.) подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и общероссийской общественной организацией “Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России”. От комитета документ подписал президент общероссийской общественной организации “Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России” Борис Гришин», — говорится в сообщении правительства области.

Также губернатор заключил соглашения о развитии физкультуры и спорта с федерацией триатлона России и обществом «Динамо». Руководитель федерации триатлона Ксения Шойгу отметила, что в регионе планируется открыть один или два отделения по триатлону.

«Я очень надеюсь, что вы будете активно включены в грантовую политику федерации триатлона, потому что оборудование — это одна из ключевых вещей, в которых нуждаются все юные и взрослые спортсмены», — отметила Шойгу.

Министерство спорта Самарской области также договорилось о сотрудничестве с федерациями падела и настольного тенниса России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество».