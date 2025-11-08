Колесников о бритье перед стартом: «Перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Ребята тоже подходят с головой к соревнованиям»

— Что скажете об этой победе? Мы ждали большей конкуренции с ребятами…
— Я тоже. Но все понимали: подготовка не строилась так, чтобы очень быстро плыть на этом чемпионате. Нам впереди предстоят еще два старта — выездной (в Беларуси) и Кубок Сальникова. Поэтому на сегодняшний день — нормально. Больше просто было желание поработать, проплыть, да и все. Думаю, что получилось.
— Но вы все‑таки побрились. То есть для вас этот турнир важен.
— Да просто облегчаешь себя по максимуму. Надел хороший «гидрик», очки получше, сбрил все, что мне мешало. Приятнее, когда ты плывешь без сопротивления, упрощаешь себе работу. И перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Все‑таки ребята тоже подходят с головой к соревнованиям. Я не хочу как‑то выделяться на их фоне, — сказал Колесников.