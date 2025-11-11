USADA для ушей

Впервые такие игры должны пройти как раз в США: их в мае 2026 года примет Лас-Вегас. Так вот, по мнению господина Баньки, ответственность за то, что эта «нелепая идея» будет воплощена в реальность, лежит в том числе и на USADA. «Мы очень хотим, чтобы наши коллеги из США приложили больше усилий, чтобы мероприятие не состоялось, — заявил президент WADA.— Есть некоторые юридические нюансы, на которые можно указать. USADA выступило с общими заявлениями, а возможно, уже пришло время попытаться убедить тех, кто финансировал это мероприятие, что оно представляет опасность». Между тем спонсоры Enhanced Games — влиятельные люди. Один из ключевых инвесторов игр — Дональд Трамп-младший, сын президента США.