Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах

Ланта GV Gold Кубок МЛКБ.
Ханты-Мансийск, Россия.
22 ноября, суббота.
Масс-старт, мужчины.
Начало — 10:00.
Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» — с 9:25.
Масс-старт, женщины.
Начало — 12:00.
Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» — с 11:15.
23 ноября, воскресенье.
Смешанная эстафета.
Начало — 12:00.
Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» — с 11:30.
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский — за HIGH-PRO.