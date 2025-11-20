Ричмонд
Кубок мира. ½ финала. Есипенко сыграет с Вэй И, Синдаров встретится с Якуббоевым

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

Кубок мира по шахматам.

Гоа, Индия.

Открытый турнир.

½ финала.

Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия).

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты ¼ финала.