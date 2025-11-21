Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»

— Старички недовольны, что в списках сборной мало медийных.
— Вопрос целей и задач сборной. Если сборная хочет победить, тогда нужны профики. Если хочет сделать шоу, не знаю, как она может договориться с футболистами ФНЛ. У них же нет таких трупов, с кем мы можем поиграть.
Есть матч. Цели и задачи никто не обозначил. Для меня загадка, для чего эта сборная собирается. Если нужна победа, то списки составов, которые показали, логичны.
— Чего бы тебе хотелось?
— Это не мои хотелки. Вопрос — что хочет лига? Репутацию, что нам опять дадут по ушам, как в первой игре? Или пошуметь, что мы обыграем ФНЛ? Кортава и Осипов должны обозначить: для чего нужен этот матч.
— Матч против сборной ФНЛ — добрая традиция.
— Добрая традиция, что нас дрючит Первая лига? Тогда я пас. Во втором таком матче я не готов участвовать. Если ехать, то выигрывать. Если тили-тили, трали-вали — тогда можно не играть в футбол, — сказал хавбек «Амкала».
