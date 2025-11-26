Ричмонд
Полина Шувалова: «Интерес к женским шахматам, к сожалению, по-прежнему в разы меньше, чем к мужским»

Российская шахматистка Полина Шувалова высказалась о победе на командном чемпионате мира в испанском Линаресе.

«Турнир сложился для меня очень хорошо. Про секрет успеха говорить сложно. Я до этого достаточно много работала, возможно, эта работа проявилась именно на этом турнире. Но помимо этого, хорошая атмосфера в команде и подготовка помогла как-то раскрепоститься и играть было спокойнее. Никаких лишних мыслей и ненужного напряжения. Рада, что в итоге все получилось так хорошо», — сказала Шувалова.

Также она оценила интерес к женским шахматам в России и в мире.

«Рост есть, но интереса к женским шахматам, к сожалению, по-прежнему в разы меньше, чем к мужским. И совсем не ясно, что с этим делать. Но в целом появляется больше турниров, это радует», — добавила гроссмейстер.