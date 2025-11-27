Карпин объяснил, на каких женщинах не надо жениться: «У меня уже не первый брак»

У Карпина уже третий брак. Его нынешняя жена — певица и ведущая Дарья. Карпину — 56 лет, Дарье — 37.
— Вы часто говорите, что скучаете по семье, детям, супруге. Давайте одним словом охарактеризуем: жена для вас — это…
— Опора.
— Что вспоминаете, когда думаете о Дарье?
— Это человек, с которым я делю абсолютно все.
— Дарья, как и вы, медийный человек. После съемок, работы, разговоров всегда же хочется закрыться в себе. Как это происходит дома?
— Нам, наоборот, хочется что-то обсудить на двоих.
— Вы поняли для себя, какие должны быть принципы отношений?
— У меня уже не первый брак. Если я сейчас что-то буду говорить… Мне же и напишут: «Ты что там рассказываешь? У самого третий брак». Но в целом… Это должен быть твой человек по ментальности, по восприятию вещей, отношению к происходящему. Должно быть чувство юмора, а оно без интеллекта невозможно. Важно, что мы одинаково относимся ко многим вещам, смотрим в одном направлении.
— Наверняка возникают какие-то конфликты. Как гасить?
— Мой принцип: если что-то не устраивает, не понравилось, нужно это сразу проговорить.
— Мужчина всегда извиняется первым?
— Если супруга накосячила, она извиняется. Говорят, что мужчина должен извиняться первым, это красиво звучит. Но в жизни не так, есть миллион нюансов. Утрирую сейчас: если жена изменит, ты пойдешь извиняться?
— Это было бы странно, но есть логика: сам до этого довел.
— Вот! Еще тебя и виноватым сделают: не уделяешь времени. Этот диалог можно привести к чему угодно. Но нельзя сказать, что мужчина всегда извиняется первым.
— В идеальных отношениях — что должен мужчина и что должна женщина?
— Если ты женился, ты уже должен. Как и женщина, если вышла замуж. Если считаешь, что в браке нет обязательств, — зачем жениться? Нужно договариваться обо всем. Например, хочешь после работы поехать в баню с друзьями — надо договориться, если женился. В ином случае будет неправильно.
— Есть мнение, что мужчина должен все.
— Так всегда было. Как говорится: мужчина родился, был должен женщине, умер. Но не надо жениться на той, которой постоянно должен.