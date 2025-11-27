Карпин объяснил, на каких женщинах не надо жениться: «У меня уже не первый брак»

— У меня уже не первый брак. Если я сейчас что-то буду говорить… Мне же и напишут: «Ты что там рассказываешь? У самого третий брак». Но в целом… Это должен быть твой человек по ментальности, по восприятию вещей, отношению к происходящему. Должно быть чувство юмора, а оно без интеллекта невозможно. Важно, что мы одинаково относимся ко многим вещам, смотрим в одном направлении.