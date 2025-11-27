Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин объяснил, на каких женщинах не надо жениться: «У меня уже не первый брак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего высказался о женщинах. В частности, футбольный тренер заявил, что не стоит жениться на той женщине, которой «постоянно должен».

Источник: Sport24

У Карпина уже третий брак. Его нынешняя жена — певица и ведущая Дарья. Карпину — 56 лет, Дарье — 37.

— Вы часто говорите, что скучаете по семье, детям, супруге. Давайте одним словом охарактеризуем: жена для вас — это…

— Опора.

— Что вспоминаете, когда думаете о Дарье?

— Это человек, с которым я делю абсолютно все.

— Дарья, как и вы, медийный человек. После съемок, работы, разговоров всегда же хочется закрыться в себе. Как это происходит дома?

— Нам, наоборот, хочется что-то обсудить на двоих.

— Вы поняли для себя, какие должны быть принципы отношений?

— У меня уже не первый брак. Если я сейчас что-то буду говорить… Мне же и напишут: «Ты что там рассказываешь? У самого третий брак». Но в целом… Это должен быть твой человек по ментальности, по восприятию вещей, отношению к происходящему. Должно быть чувство юмора, а оно без интеллекта невозможно. Важно, что мы одинаково относимся ко многим вещам, смотрим в одном направлении.

— Наверняка возникают какие-то конфликты. Как гасить?

— Мой принцип: если что-то не устраивает, не понравилось, нужно это сразу проговорить.

— Мужчина всегда извиняется первым?

— Если супруга накосячила, она извиняется. Говорят, что мужчина должен извиняться первым, это красиво звучит. Но в жизни не так, есть миллион нюансов. Утрирую сейчас: если жена изменит, ты пойдешь извиняться?

— Это было бы странно, но есть логика: сам до этого довел.

— Вот! Еще тебя и виноватым сделают: не уделяешь времени. Этот диалог можно привести к чему угодно. Но нельзя сказать, что мужчина всегда извиняется первым.

— В идеальных отношениях — что должен мужчина и что должна женщина?

— Если ты женился, ты уже должен. Как и женщина, если вышла замуж. Если считаешь, что в браке нет обязательств, — зачем жениться? Нужно договариваться обо всем. Например, хочешь после работы поехать в баню с друзьями — надо договориться, если женился. В ином случае будет неправильно.

— Есть мнение, что мужчина должен все.

— Так всегда было. Как говорится: мужчина родился, был должен женщине, умер. Но не надо жениться на той, которой постоянно должен.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше