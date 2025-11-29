Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. «Факел» сыграет с казанским «Зенитом», петербургский «Зенит» против «Белогорья», другие матчи

С 29 ноября по 2 декабря пройдут матчи 10-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

10-й тур.

29 ноября.

Кузбасс — Газпром-Югра — 13.00.

Локомотив — Оренбуржье — 15.00.

Факел — Зенит-Казань — 16.00.

Зенит Санкт-Петербург — Белогорье — 16.30.

30 ноября.

Нова — Енисей — 17.00.

Динамо-ЛО — Ярославич — 18.00.

1 декабря.

МГТУ — Урал — 19.00.

2 декабря.

Динамо Москва — Горький — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург — 8 побед — 1 поражение (25 очков), Локомотив — 8−1 (24), Зенит-Казань — 8−1 (23), Динамо Москва — 7−2 (20), Енисей — 6−3 (19), Белогорье — 6−3 (19), Нова — 5−4 (16), Динамо-ЛО — 5−4 (13), Горький — 4−5 (10), Оренбуржье — 3−6 (9), Газпром-Югра — 3−6 (9), Факел — 2−7 (7), Урал — 2−7 (7), Кузбасс — 2−7 (6), Ярославич — 2−7 (5), МГТУ — 1−8 (3).