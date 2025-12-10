Ричмонд
Медведев назвал лучших российских спортменов 2025 года

Советник председателя правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал гимнастку Ангелину Мельникову и хоккеиста Александра Овечкина лучшими российскими спортсменами по итогам 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Лучшие хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Ангелина Мельникова — за выдающиеся достижения мирового значения», — заявил Медведев, слова которого приводит Metaratings.ru.

В 2025 году капитан «Вашингтона» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ.

Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

