Медведев назвал лучших российских спортменов 2025 года

«Лучшие хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Ангелина Мельникова — за выдающиеся достижения мирового значения», — заявил Медведев, слова которого приводит Metaratings.ru.
В 2025 году капитан «Вашингтона» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ.
Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.
