Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищев: «Дерипаска сможет выстроить систему в хоккее с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать его международные связи и финансовые возможности»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что предприниматель Олег Дерипаска может повлиять на развитие хоккея с мячом.

Источник: Спортс"

Ранее ряд региональных федераций выдвинули Дерипаску на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Человек любит спорт, разбирается в спорте. Его опыт как большого руководителя в положительную сторону скажется на федерации и виде спорта. Он сможет выстроить систему, будет популяризировать хоккей с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать и его международные связи. Ну и финансовые возможности. В этом решении вижу только плюсы», — сказал Свищев.

Внеочередная конференция ФХМР, на которой пройдут выборы президента федерации, состоится 26 декабря.