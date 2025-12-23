Ричмонд
Спортс«» запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 — выбирайте топ-3

Спортс«» подводит итоги 2025 года и запускает еще одно голосование — вслед за лучшим спортсменом России мы предлагаем вам выбрать лучшего в мире.

Редакция составила список из 32 претендентов. Голосуете только вы, наши читатели и пользователи.

Правила голосования:

1. Выбираете из списка трех лучших спортсменов по итогам 2025 года.

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е — два очка, за 3-е — одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку (при нажатии на серое поле — исчезают).

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос будет учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить один раз.

5. Дедлайн — 28 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

В список из 32 претендентов вошли: Янник Синнер, Арина Соболенко, Карлос Алькарас (все — теннис), Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль, Харри Кейн (все — футбол), Ландо Норрис (Формула-1), Александр Овечкин, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид (все — хоккей), Шэй Гилджес-Александер, Никола Йокич, Тайриз Халибертон (все — баскетбол), Саммер Макинтош, Леон Маршан, Кэти Ледеки (все — плавание), Йоханнес Клэбо и Эбба Андерссон (оба — лыжи), Йоханнес Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Франциска Пройс (все — биатлон), Дмитрий Бивол (бокс), Сидни Маклафлин, Мелисса Джефферсон, Арман Дюплантис (все — легкая атлетика), Ислам Махачев и Хамзат Чимаев (оба — MMA), Илья Малинин и Алиса Лью (оба — фигурное катание).

Почитать о достижениях спортсменов можно по ссылке.

Лучший спортсмен мира-2025. Большое голосование Спортса«».

