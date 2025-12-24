Ричмонд
Чемпион ОИ назвал лишь одного устраивающего его спортсмена-депутата: «Единственный, кто может за кого-то постоять»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал двукратного победителя Игр в составе сборной СССР по хоккею Вячеслава Фетисова единственным спортсменом, чья работа в качестве депутата устраивает его.

Источник: РИА "Новости"

— Есть ли спортсмен-депутат, чья работа вас устраивает?

— Ни одного. Мы никого не видели ни на трибунах, нигде. Спортсменам в Госдуме нечего делать. У нас не хватает тренеров, специалистов. И где у нас есть бесплатный спорт? Хоккей, биатлон — все платное.

Единственный, чья работа из депутатов мне нравится, — Вячеслав Фетисов. Он единственный, кто может возразить, сказать и за кого-то постоять. А больше никого. Скажу откровенно — даже забыл фамилии этих депутатов-спортсменов. Их зовут «кнопочкины», потому что кнопку нажать могут. А бюджет Госдумы можно сравнить с бюджетом большого региона. Затраты несоразмерны с полезностью. Надо всю Госдуму отправить по регионам, чтобы они посмотрели, чем и как живет Россия, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.