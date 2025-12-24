Чемпион ОИ назвал лишь одного устраивающего его спортсмена-депутата: «Единственный, кто может за кого-то постоять»

Единственный, чья работа из депутатов мне нравится, — Вячеслав Фетисов. Он единственный, кто может возразить, сказать и за кого-то постоять. А больше никого. Скажу откровенно — даже забыл фамилии этих депутатов-спортсменов. Их зовут «кнопочкины», потому что кнопку нажать могут. А бюджет Госдумы можно сравнить с бюджетом большого региона. Затраты несоразмерны с полезностью. Надо всю Госдуму отправить по регионам, чтобы они посмотрели, чем и как живет Россия, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.