Грищук о читерстве в шахматах: «Это не как допинг в других видах спорта, а как убийство в уголовном праве»

— Вот уже несколько лет экс-чемпион мира Владимир Крамник сражается с читерством. Какова ваша точка зрения по этому вопросу?
— Для меня неприемлемо тем или иным образом быть причастным к коллективной травле человека — а иначе то, что в последнее время делают с Крамником, я назвать не могу. В том числе не хочу продолжать сотрудничество с теми сайтами и каналами, которые в этом участвуют.
— Достаточно ли усилий прикладывает текущее руководство ФИДЕ для поддержки шахмат в целом и чистого спорта в частности?
— У меня очень скептическое отношение к нынешнему руководству ФИДЕ. К их подходу к читерству это тоже относится. Например, как можно объяснить их решение дисквалифицировать Кирилла Шевченко всего на два года — а по сути, на полтора (учитывая, что разбирательство длилось шесть месяцев)?
Очевидно, что человек читерил неоднократно. Его поймали, по сути, с поличным… Если не хотите дисквалифицировать пожизненно, то бан нужен хотя бы лет на десять. Это минимальный срок.
Нужно понимать, что читерство в шахматах — это не как допинг в других видах спорта, читерство — это как убийство в уголовном праве. Допинг дает небольшой прирост к результатам. Чтобы с его помощью стать чемпионом, нужно изначально быть одним из лучших. Да и здоровье от допинга подрывается…
А в шахматах любой начинающий с телефоном со счетом 10:0 обыграет Магнуса Карлсена, и никаких побочных эффектов! Так что какие два года за предумышленное с отягчающими? — рассказал Грищук.
