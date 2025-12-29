Чемпионат мира по дартсу-2026. ⅛ финала. Литтлер сыграет с Кроссом, Харрелл против Сирла, Вудхаус встретится с Ратайским, другие партии

Чемпионат мира по дартсу-2026.
Лондон, Англия.
⅛ финала.
29 декабря.
Джеймс Харрелл (Англия) — Райан Сирл (Англия) — 23.25.
30 декабря.
Люк Литтлер (Англия) — Роберт Кросс (Англия) — 00.45.
Майкл ван Гервен (Нидерланды) — Гэри Андерсон (Шотландия) — 15.40.
Люк Вудхаус (Англия) — Кшиштоф Ратайский (Польша) — 15.40.
Джонни Клэйтон (Уэльс) — Андреас Харриссон (Швеция) — 15.40.
Люк Хамфрис (Англия) — Кевин Дутс (Нидерланды) — 15.40.
Джастин Худ (Англия) — Джош Рок (Англия) — 15.40.
Чарли Мэнби (Англия) — Гиан ван Вен (Нидерланды) — 15.40.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество сетов — 7.