Чемпионат мира по дартсу-2026. ⅛ финала. Литтлер сыграет с Кроссом, Харрелл против Сирла, Вудхаус встретится с Ратайским, другие партии

29 декабря в Лондоне стартуют партии ⅛ финала чемпионата мира по дартсу.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира по дартсу-2026.

Лондон, Англия.

⅛ финала.

29 декабря.

Джеймс Харрелл (Англия) — Райан Сирл (Англия) — 23.25.

30 декабря.

Люк Литтлер (Англия) — Роберт Кросс (Англия) — 00.45.

Майкл ван Гервен (Нидерланды) — Гэри Андерсон (Шотландия) — 15.40.

Люк Вудхаус (Англия) — Кшиштоф Ратайский (Польша) — 15.40.

Джонни Клэйтон (Уэльс) — Андреас Харриссон (Швеция) — 15.40.

Люк Хамфрис (Англия) — Кевин Дутс (Нидерланды) — 15.40.

Джастин Худ (Англия) — Джош Рок (Англия) — 15.40.

Чарли Мэнби (Англия) — Гиан ван Вен (Нидерланды) — 15.40.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество сетов — 7.