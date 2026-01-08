Ричмонд
Кубок чемпионов по регби. «Кастр» сыграет с «Батом», «Эдинбург» встретится с «Глостером», другие матчи

С 9 по 11 января пройдет третий тур группового этапа Кубка чемпионов по регби.

Источник: Спортс"

Кубок чемпионов по регби.

Групповой этап.

3-й тур.

Группа 1.

10 января, суббота.

Клермон (Франция) — Глазго (Шотландия) — 18.15.

Сэйл Шаркс (Англия) — Шаркс (ЮАР) — 20.30.

11 января, воскресенье.

Сарацины (Англия) — Тулуза (Франция) — 20.30.

Положение в группе: Глазго — 10 очков (2 игры), Сарацины — 6 (2), Тулуза — 6 (2), Сэйл Шаркс — 6 (2), Шаркс — 5 (2), Клермон — 0 (2).

Группа 2.

9 января, пятница.

Кастр (Франция) — Бат (Англия) — 23.00.

Эдинбург (Шотландия) — Глостер (Англия) — 23.00.

11 января, воскресенье.

Тулон (Франция) — Манстер (Ирландия) — 16.00.

Положение в группе: Бат — 6 (2), Кастр — 5 (2), Манстер — 5 (2), Тулон — 5 (2), Глостер — 5 (2), Эдинбург — 5 (2).

Группа 3.

10 января, суббота.

Ленстер (Ирландия) — Ла-Рошель (Франция) — 20.30.

Лестер (Англия) — Авирон Байонн (Франция) — 23.00.

11 января, воскресенье.

Арлекины (Англия) — Стормерс (ЮАР) — 16.00.

Положение в группе: Стормерс — 9 (2), Ленстер — 9 (2), Арлекины — 6 (2), Ла-Рошель — 5 (2), Лестер — 0 (2), Авирон Байонн — 0 (2).

Группа 4.

10 января, суббота.

Буллс (ЮАР) — Бристоль (Англия) — 16.00.

Скарлетс (Уэльс) — Сексьон Палуаз (Франция) — 23.00.

11 января, воскресенье.

Бордо (Франция) — Нортгемптон (Англия) — 18.15.

Положение в группе: Нортгемптон — 10 (2), Бордо — 10 (2), Бристоль — 9 (2), Скарлетс — 1 (2), Буллс — 1 (2), Сексьон Палуаз — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.