Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске

«Первым, кто бросился на помощь, стал детский тренер Андрей Александрович Гельгорин. Заметив дым, он сразу же поднял тревогу, нашел маму ребенка и вместе с другими неравнодушными мужчинами бросился спасать мальчика», — написал Кобзев.