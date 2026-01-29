Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет со «Стартом», «Водник» против московского «Динамо», другие матчи

29 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Старт — 12.00.

Енисей — Родина — 15.00.

Волга — Сибсельмаш — 17.30.

Водник — Динамо Москва — 19.00.

Ак Барс-Динамо — Кузбасс — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 42 очка (14 игр), Динамо Москва — 37 (15), Кузбасс — 34 (15), Водник — 30 (15), Уральский трубник — 27 (15), Старт — 22 (15), Родина — 18 (15), Волга — 17 (14), Енисей — 12 (14), Сибсельмаш — 11 (15), Саяны — 4 (15), Ак-Барс Динамо — 4 (14).