Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гонов о победе на ЧЕ по велотреку: «Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену. Дождался, очень доволен»

Российский велогонщик Лев Гонов прокомментировал свою победу в гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку в Турции.

Источник: Спортс"

В финале россиянин победил датчанина Юэля Скивильда.

"Я очень доволен. Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену на треке и дождался.

Финал, в отличие от квалификации, я проехал не быстро, но мне хватило сил одолеть соперника. Надеюсь, что подтяну форму, стану еще сильнее, быстрее и сражусь уже с сильными соперниками на чемпионате мира в Шанхае", — сказал Гонов.

Второе место в скретче на ЧЕ занял еще один велогонщик из России — Илья Савекин.

«Гонка получилась очень скоростной. На финише, к сожалению, не хватило сил объехать швейцарца, но я все равно очень доволен результатом. Второе место на элитном чемпионате Европы — это хороший результат», — приводит слова Савекина ТАСС.