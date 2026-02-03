Гонов о победе на ЧЕ по велотреку: «Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену. Дождался, очень доволен»

В финале россиянин победил датчанина Юэля Скивильда.
"Я очень доволен. Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену на треке и дождался.
Финал, в отличие от квалификации, я проехал не быстро, но мне хватило сил одолеть соперника. Надеюсь, что подтяну форму, стану еще сильнее, быстрее и сражусь уже с сильными соперниками на чемпионате мира в Шанхае", — сказал Гонов.
Второе место в скретче на ЧЕ занял еще один велогонщик из России — Илья Савекин.
«Гонка получилась очень скоростной. На финише, к сожалению, не хватило сил объехать швейцарца, но я все равно очень доволен результатом. Второе место на элитном чемпионате Европы — это хороший результат», — приводит слова Савекина ТАСС.