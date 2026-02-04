Олимпиада-2026. Керлинг. Швеция сыграет с Южной Кореей, Великобритания против Норвегии и другие матчи первой сессии

Действующими чемпионами в этой дисциплине являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер.
Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортина-д’Ампеццо.
Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
Групповой раунд.
1-я сессия.
Швеция — Южная Корея — 21.05.
Великобритания — Норвегия — 21.05.
Канада — Чехия — 21.05.
Эстония — Швейцария — 21.05.
Турнирное положение: Канада — 0 побед (0 игр), Чехия — 0 (0), Эстония — 0 (0), Великобритания — 0 (0), Италия — 0 (0), Южная Корея — 0 (0), Норвегия — 0 (0), Швейцария — 0 (0), Швеция — 0 (0), США — 0 (0).
Составы команд.
Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.
США: Кори Тиес — Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды.