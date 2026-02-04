Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг. Швеция сыграет с Южной Кореей, Великобритания против Норвегии и другие матчи первой сессии

4 февраля, за два дня до официального открытия Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, стартует турнир по керлингу в дабл-миксте.

Источник: Спортс"

Действующими чемпионами в этой дисциплине являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер.

Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортина-д’Ампеццо.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Дабл-микст.

Групповой раунд.

1-я сессия.

Швеция — Южная Корея — 21.05.

Великобритания — Норвегия — 21.05.

Канада — Чехия — 21.05.

Эстония — Швейцария — 21.05.

Турнирное положение: Канада — 0 побед (0 игр), Чехия — 0 (0), Эстония — 0 (0), Великобритания — 0 (0), Италия — 0 (0), Южная Корея — 0 (0), Норвегия — 0 (0), Швейцария — 0 (0), Швеция — 0 (0), США — 0 (0).

Составы команд.

Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.

Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.

Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.

Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.

Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.

Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.

Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.

Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.

Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.

США: Кори Тиес — Кори Дропкин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды.

