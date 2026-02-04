Ричмонд
Okko представил команду экспертов и комментаторов на Олимпиаду-2026: Тарасова, Ковальчук, Стогниенко, Логинов и другие

Онлайн-кинотеатр Okko представил свою команду экспертов и комментаторов на зимних Олимпийских играх-2026.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Okko является официальным вещателем Игр в России.

Фигурное катание: Татьяна Тарасова, Елизавета Туктамышева, Даниил Глейхенгауз, Александр Энберт, Алена Косторная, Аделина Сотникова, Екатерина Боброва, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Иван Букин.

Лыжные гонки: Александр Панжинский, Никита Крюков.

Биатлон: Николай Круглов, Светлана Слепцова, Антон Бабиков, Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт, Сергей Рожков, Анна Богалий.

Хоккей: Илья Ковальчук, Андрей Николишин, Анна Пругова, Даниил Марков.

Шорт-трек: Семен Елистратов, Эмина Малагич.

Конькобежный спорт: Варвара Барышева, Евгений Лаленков, Евгения Лаленкова.

Керлинг: Анна Сидорова, Алина Биктимирова, Галина Арсенькина.

Прыжки с трамплина и двоеборье: Ирина Аввакумова.

Фристайл и сноуборд: Валерия Демидова.

В студии Okko также будут работать комментаторы Владимир Стогниенко, Отар Мамучашвили, Денис Казанский, Лина Федорова, Николай Саприн, Вадим Спицын, Дмитрий Терехов, Андрей Голованов, Андрей Журанков, Георгий Стеценко, Бетина Попова и другие.

«Олимпийские игры — это событие, которое хочется не просто смотреть, а проживать вместе с теми, кто знает спорт изнутри. Мы собрали сильнейшую команду экспертов — людей, которые сами побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира, понимают цену каждой ошибки и каждого успеха. В сочетании с полным показом Игр, круглосуточным каналом и трансляциями в 4K это позволит зрителям Okko получить по-настоящему глубокий и насыщенный олимпийский опыт», — заявил Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.

