Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Водником», «Уральский трубник» встретится со «Стартом», другие матчи

5 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Ак-Барс Динамо — 12.00.

Енисей — Волга — 15.00.

Кузбасс — Водник — 15.00.

Сибсельмаш — Динамо Москва — 15.00.

Уральский трубник — Старт — 17.00.

Родина — Саяны — 18.30.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 48 очков (16 игр), Кузбасс — 40 (17), Динамо Москва — 38 (16), Водник — 31 (16), Уральский трубник — 30 (16), Старт — 25 (17), Волга — 20 (16), Родина — 18 (16), Енисей — 16 (15), Сибсельмаш — 11 (17), Ак-Барс Динамо — 7 (16), Саяны — 4 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.