Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Водником», «Уральский трубник» встретится со «Стартом», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Ак-Барс Динамо — 12.00.
Енисей — Волга — 15.00.
Кузбасс — Водник — 15.00.
Сибсельмаш — Динамо Москва — 15.00.
Уральский трубник — Старт — 17.00.
Родина — Саяны — 18.30.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 48 очков (16 игр), Кузбасс — 40 (17), Динамо Москва — 38 (16), Водник — 31 (16), Уральский трубник — 30 (16), Старт — 25 (17), Волга — 20 (16), Родина — 18 (16), Енисей — 16 (15), Сибсельмаш — 11 (17), Ак-Барс Динамо — 7 (16), Саяны — 4 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.