Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8-кратный чемпион России по керлингу Еремин забил буллит «Эгриси» блогера Вилсакома в НаПике

8-кратный чемпион России по керлингу и игрок «Без Предела» Александр Еремин забил буллит «Эгриси» блогера Вилсакома в НаПике.

Источник: Спортс"

Защитник «Эгриси» Николай Дасаев нарушил правила против Еремина, за что получил желтую карточку. В НаПике желтая карточка карается буллитом.

Еремин реализовал выход 1 на 1, обыграв вратаря и забив в пустые ворота.

«Без Предела» отыгрались с 1:5, но уступили «Эгриси» в 3-м туре НаПике (5:6).

«Без Предела» — команда участников шоу «Титаны», выступающая в НаПике.

НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше