8-кратный чемпион России по керлингу Еремин забил буллит «Эгриси» блогера Вилсакома в НаПике

Защитник «Эгриси» Николай Дасаев нарушил правила против Еремина, за что получил желтую карточку. В НаПике желтая карточка карается буллитом.
Еремин реализовал выход 1 на 1, обыграв вратаря и забив в пустые ворота.
«Без Предела» отыгрались с 1:5, но уступили «Эгриси» в 3-м туре НаПике (5:6).
«Без Предела» — команда участников шоу «Титаны», выступающая в НаПике.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».