Демченко о текущем 16-м месте Репилова на Олимпиаде: «Складывается впечатление, что сани у Павла не едут совсем»

Трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту, бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил, что Павел Репилов испытывает проблемы с инвентарем на Олимпиаде.

После двух попыток россиянин идет на 16-м месте с результатом 1 минута 47,708 секунды. Лидирует шестикратный чемпион мира Макс Лангенхан из Германии (1.45,826).

"Павел Репилов в целом проехал два заезда нормально. Трасса в Италии такая раскатистая, сложноватая в верхней части, с заковыристым пятым виражом и с хитрой прямой. Но, честно говоря, складывается такое впечатление, что сани у него не едут. От слова совсем, они не раскатываются на трассе.

Павел прошел обе попытки без грубых ошибок, но сразу видно, что сани не раскатываются. Мертвый инвентарь, я на таком бы даже никуда не поехал", — отметил Демченко.