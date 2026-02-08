Демченко о текущем 16-м месте Репилова на Олимпиаде: «Складывается впечатление, что сани у Павла не едут совсем»

После двух попыток россиянин идет на 16-м месте с результатом 1 минута 47,708 секунды. Лидирует шестикратный чемпион мира Макс Лангенхан из Германии (1.45,826).
"Павел Репилов в целом проехал два заезда нормально. Трасса в Италии такая раскатистая, сложноватая в верхней части, с заковыристым пятым виражом и с хитрой прямой. Но, честно говоря, складывается такое впечатление, что сани у него не едут. От слова совсем, они не раскатываются на трассе.
Павел прошел обе попытки без грубых ошибок, но сразу видно, что сани не раскатываются. Мертвый инвентарь, я на таком бы даже никуда не поехал", — отметил Демченко.