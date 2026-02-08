Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член МОК Виталий Смирнов считает, что российская лыжница Дарья Непряева не претендовала на медали в скиатлоне на Олимпиаде.

Непряева финишировала в скиатлоне на 17-м месте, проиграв 3 минуты и 56,1 секунды шведке Фриде Карлссон. На финальном круге россиянка упала.

«Непряевой в скиатлоне явно медаль не светила, раз она 17‑й пришла. Даже если бы не упала, вряд ли бы она что‑то смогла. Там пятерка сразу оторвалась, ушла вперед. И между собой они разыгрывали эти медали», — сказал Смирнов.

Дарья Непряева: «Я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира».

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше