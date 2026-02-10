Олимпиада-2026, 10 февраля, все медали дня: Коростелев и Непряева пробегут лыжные спринты, Непряева — в санном спорте, в биатлоне индивидуальная гонка у мужчин

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
10 февраля, вторник.
Шорт-трек.
15:03 — смешанная эстафета.
Лыжные гонки.
13:45 — спринт, классический стиль, женщины.
14:15 — спринт, классический стиль, мужчины.
Российские участники: Дарья Непряева, Савелий Коростелев.
Фристайл.
14:30 — слоупстайл, мужчины.
Биатлон.
15:30 — индивидуальная гонка, мужчины.
Горные лыжи.
16:00 — командная комбинация, женщины.
16:05 — микст, матч за бронзу.
20:05 — микст, финал.
Санный спорт.
20:34 — одиночки, женщины.
Российская участница: Дарья Олесик.
Прыжки с трамплина.
22:00 — микст.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
