Олимпиада-2026, 10 февраля, все медали дня: Коростелев и Непряева пробегут лыжные спринты, Непряева — в санном спорте, в биатлоне индивидуальная гонка у мужчин

10 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют девять комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

10 февраля, вторник.

Шорт-трек.

15:03 — смешанная эстафета.

Лыжные гонки.

13:45 — спринт, классический стиль, женщины.

14:15 — спринт, классический стиль, мужчины.

Российские участники: Дарья Непряева, Савелий Коростелев.

Фристайл.

14:30 — слоупстайл, мужчины.

Биатлон.

15:30 — индивидуальная гонка, мужчины.

Горные лыжи.

16:00 — командная комбинация, женщины.

16:05 — микст, матч за бронзу.

20:05 — микст, финал.

Санный спорт.

20:34 — одиночки, женщины.

Российская участница: Дарья Олесик.

Прыжки с трамплина.

22:00 — микст.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

