Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Япония сыграет со Швецией, Италия встретится со Швейцарией и другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап.
1-я сессия.
Южная Корея — США — 11.05.
Япония — Швеция — 11.05.
Италия — Швейцария — 11.05.
Канада — Дания — 11.05.
2-я сессия.
Китай — Великобритания — 21.05.
Италия — Южная Корея — 21.05.
Дания — Япония — 21.05.
Швеция — США — 21.05.
Турнирное положение: Канада — 0 побед (0 игр), Китай — 0 (0), Дания — 0 (0), Великобритания — 0 (0), Италия — 0 (0), Япония — 0 (0), Южная Корея — 0 (0), Швейцария — 0 (0), Швеция — 0 (0), США — 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
