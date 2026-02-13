Ричмонд
Олимпиада-2026, 13 февраля, все медали дня: Гуменник поборется за медаль в фигурном катании, Коростелев — в лыжной гонке на 10 км, в биатлоне пробегут мужской спринт

13 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют семь комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

13 февраля, пятница.

Лыжные гонки.

13:45 — 10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины.

Российский участник: Савелий Коростелев.

Биатлон.

16:00 — спринт, мужчины.

Сноуборд.

16:41 — сноуборд-кросс, женщины.

21:30 — хафпайп, мужчины.

Конькобежный спорт.

18:00 — 10 000 м, мужчины.

Фигурное катание.

21:00 — одиночное катание, мужчины.

Российский участник: Петр Гуменник.

23:05 — мужчины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

