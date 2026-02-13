Олимпиада-2026, 13 февраля, все медали дня: Гуменник поборется за медаль в фигурном катании, Коростелев — в лыжной гонке на 10 км, в биатлоне пробегут мужской спринт

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
13 февраля, пятница.
Лыжные гонки.
13:45 — 10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины.
Российский участник: Савелий Коростелев.
Биатлон.
16:00 — спринт, мужчины.
Сноуборд.
16:41 — сноуборд-кросс, женщины.
21:30 — хафпайп, мужчины.
Конькобежный спорт.
18:00 — 10 000 м, мужчины.
Фигурное катание.
21:00 — одиночное катание, мужчины.
Российский участник: Петр Гуменник.
23:05 — мужчины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше