Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Енисей» против «Кузбасса» и другие матчи

14 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Сибсельмаш — 06.00.

Енисей — Кузбасс — 11.00.

Волга — Старт — 12.00.

Водник — Саяны — 13.00.

Родина — Динамо Казань — 13.00.

Динамо Москва — Уральский трубник — 13.15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 57 очков (19 игр), Кузбасс — 44 (20), Динамо Москва — 42 (19), Водник — 38 (19), Уральский трубник — 36 (19), Старт — 31 (20), Енисей — 24 (19), Волга — 23 (19), Родина — 21 (20), Сибсельмаш — 12 (20), Ак-Барс Динамо — 7 (19), Саяны — 4 (19).