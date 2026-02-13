Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Енисей» сыграет с «Новой», «Оренбуржье» против «Локомотива», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
25-й тур.
14 февраля.
Енисей — Нова — 13.00.
15 февраля.
Оренбуржье — Локомотив — 15.30.
Газпром-Югра — Кузбасс — 17.00.
Зенит-Казань — Факел — 17.00.
Горький — Динамо Москва — 17.30.
Белогорье — Зенит Санкт-Петербург — 18.00.
16 февраля.
Урал — МГТУ — 17.00.
Ярославич — Динамо-ЛО — 18.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 23 победы — 2 поражения (67 очков), Зенит Санкт-Петербург — 20−4 (61), Динамо Москва — 20−4 (59), Локомотив — 19−5 (56), Белогорье — 16−8 (49), Динамо-ЛО — 15−9 (40), Нова — 13−11 (39), Енисей — 12−12 (38), Факел — 11−13 (32), Газпром-Югра — 10−14 (29), Горький — 9−15 (24), Оренбуржье — 7−17 (22), Урал — 6−18 (21), Кузбасс — 5−20 (18), Ярославич — 5−19 (16), МГТУ — 2−22 (8).