Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Енисей» сыграет с «Новой», «Оренбуржье» против «Локомотива», другие матчи

С 14 по 16 февраля пройдут матчи 25-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

25-й тур.

14 февраля.

Енисей — Нова — 13.00.

15 февраля.

Оренбуржье — Локомотив — 15.30.

Газпром-Югра — Кузбасс — 17.00.

Зенит-Казань — Факел — 17.00.

Горький — Динамо Москва — 17.30.

Белогорье — Зенит Санкт-Петербург — 18.00.

16 февраля.

Урал — МГТУ — 17.00.

Ярославич — Динамо-ЛО — 18.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 23 победы — 2 поражения (67 очков), Зенит Санкт-Петербург — 20−4 (61), Динамо Москва — 20−4 (59), Локомотив — 19−5 (56), Белогорье — 16−8 (49), Динамо-ЛО — 15−9 (40), Нова — 13−11 (39), Енисей — 12−12 (38), Факел — 11−13 (32), Газпром-Югра — 10−14 (29), Горький — 9−15 (24), Оренбуржье — 7−17 (22), Урал — 6−18 (21), Кузбасс — 5−20 (18), Ярославич — 5−19 (16), МГТУ — 2−22 (8).