Фахрутдинов о смерти Филиппова: «Сразил инсульт. До последних дней он был активным мужиком, ничто не предвещало… Судьба»

Вчера стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет. Он был первым тренером и крестным отцом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
— От чего умер Филиппов?
— Сразил инсульт. Очень неожиданно. До последних дней он был активным мужиком. Ничто не предвещало… Судьба, — сказал Фахрутдинов.
