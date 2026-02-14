Ричмонд
Фахрутдинов о смерти Филиппова: «Сразил инсульт. До последних дней он был активным мужиком, ничто не предвещало… Судьба»

Специалист по работе с ветеранами московского «Динамо» Мисхат Фахрутдинов рассказал, что причиной смерти бывшего защитника клуба Александра Филиппова стал инсульт.

Источник: Спортс"

Вчера стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет. Он был первым тренером и крестным отцом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

— От чего умер Филиппов?

— Сразил инсульт. Очень неожиданно. До последних дней он был активным мужиком. Ничто не предвещало… Судьба, — сказал Фахрутдинов.

