Олимпиада-2026. Керлинг. США сыграют со Швецией, Германия встретится с Великобританией, другие матчи

15 февраля на Олимпийских играх в Италии пройдут матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

Групповой этап / 6-я сессия.

США — Швеция — 11.05.

Германия — Великобритания — 11.05.

Норвегия — Италия — 11.05.

7-я сессия.

Китай — Канада — 21.05.

Норвегия — США — 21.05.

Италия — Чехия — 21.05.

Великобритания — Швейцария — 21.05.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.

Турнирное положение: Швейцария — 4 победы (4 игры), Канада — 3 (4), Великобритания — 3 (4), Италия — 2 (3), Германия — 2 (4), Норвегия — 2 (3), США — 2 (4), Швеция — 1 (4), Китай — 0 (4), Чехия — 0 (4).

