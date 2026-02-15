Олимпиада-2026. Керлинг. США сыграют со Швецией, Германия встретится с Великобританией, другие матчи

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап / 6-я сессия.
США — Швеция — 11.05.
Германия — Великобритания — 11.05.
Норвегия — Италия — 11.05.
7-я сессия.
Китай — Канада — 21.05.
Норвегия — США — 21.05.
Италия — Чехия — 21.05.
Великобритания — Швейцария — 21.05.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.
Турнирное положение: Швейцария — 4 победы (4 игры), Канада — 3 (4), Великобритания — 3 (4), Италия — 2 (3), Германия — 2 (4), Норвегия — 2 (3), США — 2 (4), Швеция — 1 (4), Китай — 0 (4), Чехия — 0 (4).
